Рідні довго чекали звістки з фронту, сподівалися, вірили… На жаль, стало відомо: бойовий медик Ігор Яремусь загинув у вересні 2024 року. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, чергова трагічна звістка прийшла у нашу громаду. Понад рік тому – 6 вересня 2024-го загинув наш земляк, старший солдат Ігор Яремусь, 1971 р.н.

Життя бойового медика обірвалось під час виконання завдання в районі населеного пункту Ольгівка Кореневського району курської області рф.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Нехай Господь допомагає пережити цей тяжкий час втрати дорогої людини.

Зустріч воїна відбудеться завтра, 24 лютого, у Сквері Героїв о 14 годині. Траурний кортеж буде рухатись через Доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви колона вирушить до рідної оселі захисника України у Вищі Луб’янки, а далі – до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Чин похорону – у середу, 25 лютого, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати подвиг людини, яка віддала життя за свободу і гідність кожного з нас.

Вічна слава Герою!» – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.