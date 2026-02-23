Ще один захисник поповнив небесне воїнство. Відійшов у Вічність Сергій Кліменчук із Старого Почаєва. Він вірно служив Україні, сумлінно виконував свій військовий обов’язок. Сергій залишив по собі добру пам’ять серед побратимів і земляків. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 21 лютого 2026 року у госпіталі в місті Київ помер старший кухар господарського відділення взводу матеріально-технічного забезпечення, старший солдат КЛІМЕНЧУК Сергій Анатолійович, 31 березня 1971 року народження, житель села Старий Почаїв.

Сергій Анатолійович вірно служив Україні, сумлінно виконував свій військовий обов’язок та залишив по собі добру пам’ять серед побратимів і земляків.

Почаївська міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав та поважав покійного. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і шана Герою». – повідомили у Почаївській міській раді.

Кортеж із тілом захисника прибуде до громади сьогодні, 23 лютого, орієнтовно о 20:30. Кортеж прямуватиме зі сторони м. Кременець та зупиниться біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України у Почаєві. Після цього процесія попрямує до села Старий Почаїв, де проживав спочилий воїн.

«Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, вшанувати його світлу пам’ять та підтримати родину у цей скорботний час. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!» – оприлюднили інформацію у Почаївській міській раді.