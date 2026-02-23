Чому військові йдуть із частини: 5 основних факторів, які не можна ігнорувати
СЗЧ рідко стається «просто так».
За цим рішенням майже завжди стоїть накопичений внутрішній тиск, про який довго мовчали.
- Психологічне виснаження
Хронічний стрес, безсоння, постійна напруга. Коли ресурс на нулі — навіть найсильніші ламаються.
- Страх
Страх смерті, поранення, невідомості або повторення травматичного досвіду. Його соромляться, але він реальний.
- Конфлікти з командуванням
Несправедливість, приниження, відсутність діалогу й довіри. Коли людина не відчуває себе почутою.
- Сімейні обставини
Хвороби близьких, діти, втрати, проблеми вдома. Війна не скасовує відповідальності за родину.
- Зрада
Якою б вагомою не була причина вашого СЗЧ, призвела вона до одного – зради ваших побратимів, які залишились у строю. Для інших ви вигадаєте причину, щоб уникнути осуду, але в душі ви будете знати справжню причину.
Вам далі жити із цим знанням.
Оперативне командування “Захід”
