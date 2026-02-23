СЗЧ рідко стається «просто так».

За цим рішенням майже завжди стоїть накопичений внутрішній тиск, про який довго мовчали.





Психологічне виснаження

Хронічний стрес, безсоння, постійна напруга. Коли ресурс на нулі — навіть найсильніші ламаються.

Страх

Страх смерті, поранення, невідомості або повторення травматичного досвіду. Його соромляться, але він реальний.

Конфлікти з командуванням

Несправедливість, приниження, відсутність діалогу й довіри. Коли людина не відчуває себе почутою.

Сімейні обставини

Хвороби близьких, діти, втрати, проблеми вдома. Війна не скасовує відповідальності за родину.

Зрада

Якою б вагомою не була причина вашого СЗЧ, призвела вона до одного – зради ваших побратимів, які залишились у строю. Для інших ви вигадаєте причину, щоб уникнути осуду, але в душі ви будете знати справжню причину.

Вам далі жити із цим знанням.

Оперативне командування “Захід”

https://www.facebook.com/operationalcommandwest?cft[0]=AZZZych-aIWYGHh3FtEMD1nPeAO8LYxkRfwO7okQsIrLeOyL9rVTROnqGfUt-brJ1k2rm1kV3f5e5SUoHXf0BLgk4TxtHooThfu8dcqtECCgxdd-FOABA59o4HAu9Hmaofy7vID338zrB_-Ghilq_6nERkttr8gO3kRUcTkcSpH2cA&tn=-]K-R