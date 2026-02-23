Смертельна аварія трапилося 21 лютого на Кременеччині. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільщини.

У селі Сураж Шумської територіальної громади близько 18:45 водій автомобіля Volkswagen LT 35 переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги.

Потерпілий, місцевий мешканець 1967 року народження, від отриманих травм помер на місці події.

Триває розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому.