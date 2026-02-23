Під час обшуку в жителя Тернопільщини поліцейські вилучили гранату і чужу крадену сумку.

50-річний чоловік потрапив у поле зору правоохоронців за незаконне поводження зі зброєю. Проте в ході слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що зловмисник причетний ще й до майнового злочину, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліцейських у Бережанах звернулася місцева жителька, у якої вкрали сумочку. Аксесуар жінка залишила на лавці неподалік крамниці та відволіклася, коли ж повернулася, то сумочка, в якій було чотири тисячі гривень та інше майно, зникла.

50-річного жителя Козівської громади поліцейські затримали за збут пістолета та гранати. В рамках кримінального провадження за місцем його проживання правоохоронці проводили обшук і, окрім забороненого вибухового пристрою – ручної гранати, знайшли речі, що належали жительці Бережан.

Зловмисникові вже оголошено підозру за незаконне поводження зі зброєю – частина 1 статті 263 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри за вчинення майнового злочину – частина 4 статті 185 ККУ. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.