Друга команда фахівців КП «Чортківводоканал» та КП «Тернопільводоканал», а також працівники КП «Борщівський комунальник», КП «Теребовля», КП «Шумськкомунсервіс» і комунального підприємства міста Кременець вирушили до Києва для ліквідації аварій на мережах водопостачання та водовідведення. Від їхньої роботи залежить стабільна подача тепла в житлові будинки столиці.

До відновлювальних робіт також долучилися бригади АТ «Тернопільобленерго». Енергетики забезпечують відновлення електропостачання, необхідного для роботи соціальної та критичної інфраструктури.

Для прикладу, впродовж тижня чортківські спеціалісти працюють у столиці, ліквідовуючи аварії на мережах водопостачання та водовідведення. Керівник водоканалу Віктор Гордієнко, який разом із командою щодня з ранку й до пізнього вечора працює на об’єктах, зазначає, що за цей час уже вдалося відновити водопостачання, водовідведення та опалення у понад 10 великих багатоквартирних будинках.

Місцеві мешканці всіляко сприяють та допомагають, а також надсилають слова вдячності на сторінки Чортківської міської ради та Чортківського водоканалу: «Від мешканців мікрорайону Теремки по вулиці Заболотного м. Києва: дякуємо бригаді Чортківського водоканалу за відновлення теплопостачання в наших будинках! Ваші хлопці показали себе справжніми професіоналами!»

«Від щирого серця вдячні за допомогу і ремонт жителі нашого дому на Теремках. Ми понад три тижні просиділи без опалення, температура на верхніх поверхах в квартирах була 0 градусів. У будинку багато літніх людей, які ледь виживали і спали у верхньому одязі. Невдалі спроби включити опалення призвели до затоплення підвалу. І от, нарешті, до нас приїхали хлопці з Чортківського водоканалу і за два дні все полагодили, Труби залатали, утеплили. В квартирах нарешті почала підвищуваттись температура. Ми безмежно щасливі і вдячні! Хлопці найкращі! І найпрофесійніші! Для нас – справжні Герої!»

«Велике спасибі! Ми три тижні були без опалення! Дай Боже вам здоров’я і благополуччя!»

Сьогодні комунальники й енергетики з різних регіонів – це одна команда. Разом вони тримають тил, підтримують одне одного і доводять, що у найскладніші моменти Україна залишається сильною та єдиною.

Паралельно держава запровадила експериментальний механізм підтримки працівників, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Проєкт передбачає додаткову виплату в розмірі 20 тисяч гривень на місяць у період з січня по березень 2026 року – як знак вдячності тим, хто щодня відновлює критичну інфраструктуру країни, зазначили в Тернопільській ОВА.