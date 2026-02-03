Україну захищають люди різних професій, різного віку та уподобань – з великих міст і маленьких сіл. У кожного з них свій шлях, але всіх об’єднує спільна мета: відстояти свободу й незалежність держави.

Одним із таких захисників є тернополянин Андрій – командир гармати першого самохідного дивізіону 50 окрема артилерійська бригада.

Для нього слово «підрозділ» ніколи не було просто військовим терміном. Це відповідальність за кожного, хто стоїть поруч, за життя, довіру, спільний виконаний результат.

На запитання, що важливіше для командира – сувора дисципліна чи людяність, відповідає без вагань: «Сувора дисципліна? Цим нічого не доб’єшся. Потрібно дослухатися до особового складу. Бути людиною в першу чергу, по-людськи ставитися до бійців і вимагати такого ж ставлення один до одного. Коли я піклуюся про особовий склад, люди мене підтримують і допомагають. Тоді в нашого колективу все буде добре. А це – одне з головних завдань командира».

Андрій пішов служити по мобілізації у 2024 році. Сьогодні очолює розрахунок 155-міліметрової самохідної артилерійської установки «Богдана». Робота його команди має критичне значення для виконання бойових завдань підрозділу: саме артилерія завдає точних ударів по ворожих позиціях, знищує техніку та живу силу противника, підтримує піхоту й стримує наступальні дії ворога.

До війни він та багато його побратимів, не мали жодного стосунку до артилерії чи військової служби. Працював на Тернопільському молокозаводі та в приватній фірмі комірником. Проте за короткий час опанував новий, важливий фах і сьогодні впевнено керує бойовою одиницею сучасної української артсистеми.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.