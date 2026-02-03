Українські абітурієнти вже вп’яте складатимуть національний мультипредметний тест. Після початку повномасштабного російського вторгнення він замінив зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року вступники матимуть три обов’язкові предмети та один – на вибір.

Центр громадського моніторингу та контролю розповідає детальніше.

Коли відбудеться оцінювання

З міркувань безпеки детальний графік проведення цьогорічного НМТ оприлюднювати не будуть – є лише часові межі, у які проходитиме тестування. Так, основна сесія вступних іспитів розпочнеться 20 травня і триватиме до 25 червня. Додаткову сесію заплановано із 17 до 24 липня. Вона буде для тих, хто не зміг взяти участі в основній сесії через хворобу чи інші форс-мажори, підтверджені документально. До них, зокрема, належатиме неможливість потрапити до пункту проведення тестування з окупованої території або перешкода при роботі над тестом (наприклад, оголошення тривалої повітряної тривоги чи відключення електроенергії). Водночас, як наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти, кожен учасник зможе пройти національний мультипредметний тест лише раз, тобто перескласти його під час додаткової сесії буде неможливо.

Тестування відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, а також за кордоном.

Як проходитиме тест

На НМТ будуть завдання з трьох обов’язкових навчальних предметів і одного – на вибір. До обов’язкових належать українська мова, математика та історія України. Серед дисциплін на вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

На виконання завдань відведено 4 години – по годині на кожен предмет.

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії – 24, із математики і фізики – 22, а з іноземної мови – 32.

Оскільки в жодному тесті не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, кожен учасник дізнається кількість набраних балів одразу після завершення НМТ.

Бали, отримані під час виконання завдань із кожного предмета, буде переведено до шкали 100-200 балів. Таблиці переведення Міністерство освіти і науки України обіцяє затвердити вже невдовзі.

НМТ замість ЗНО

Національний мультипредметний тест (НМТ) змінив зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році через повномасштабну російську агресію в Україні. Адже в умовах великої війни проведення ЗНО, яке передбачало складання кожного предмета в окремий день – стало складним і ризикованим. Багато абітурієнтів змушені долати великі відстані з прифронтових, тимчасово окупованих або небезпечних регіонів. Тому НМТ став гнучкішою формою, яка дозволяє скласти іспит за один день.