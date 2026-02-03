Ще із зими городники вибирають, яку сіяти розсаду.

Про те, що висівають в лютому, дізнавалась Gazeta.ua.

У лютому можна висівати теплолюбну розсаду з довгим терміном вегетації. Сіють також багаторічні рослини з тривалим терміном формування бульб та культури, що довго сходять. Можна сіяти овочі з тривалим вегетативним терміном.

Розсаду в лютому потрібно висівати в попередньо підготовлений ґрунт. Його потрібно заздалегідь занести до опалювального приміщення для прогріву. Насіння варто обробити протигрибковим розчином.

У лютому сіють пізньостиглі й повільно зростаючі культури з довготривалим терміном вегетації. Тому слід вивчити характеристики кожної культури.

Зокрема, за словами спеціалістів, на розсаду можна сіяти солодкий перець. Він сходить дуже довго. І для нього потрібна висрка температура. Рослини будуть готові до висаджування у відкритий ґрунт не раніше, ніж за 60-80 днів.

Можна також сіяти баклажани. Ця культура гарно росте при температурі від +25 до +30˚С. Насіння сходить на 7-14 день, а у відкритому ґрунті ‒ на 10 днів довше.

Висівати на розсаду можна й селеру. Але варто пам’ятати, що висаджувати в ґрунт її краще аж наприкінці травня. Розсада сходить на 70-80 день, тому оптимально буде посіяти її до третьої декади лютого.

Розсаду цибулі-порей краще вирощувати до перших чисел березня. Тоді вона здатна пережити повторні заморозки. На 60 день її переносять в ґрунт.

У 20-х числах лютого також можна висівати томати різних сортів. Важливо стежити в майбутньому, щоб після висаджування не було великої різниці між денною та нічною температурою, що, на жаль, зараз через вимкнення світла, проблемно.

Рослини, посіяні в лютому, потребують особливого догляду. Так, потрібно стежити, щоб вони не витягувались. Це зазвичай буває, коли неякісне освітлення.

Варто також пам’ятати, що більшість овочів не ростуть, якщо температура повітря нижча +15℃, а багато теплолюбних рослин просто гине.