Рятувальники ДСНС Тернопільщини працюють не лише в межах області, а й у регіонах України, які найбільше потерпають від війни. Один із таких напрямків – Харківська область.

На Харківщині тернопільські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, пліч-о-пліч допомагаючи своїм харківським колегам. Спільна робота дозволяє оперативно виконувати аварійно-рятувальні завдання у складних умовах.

Вони розбирають завали й пошкоджені конструкції, демонтують нестійкі елементи перекриттів, металеві та бетонні фрагменти, що становлять загрозу. Паралельно допомагають постраждалому населенню та виконують інші невідкладні завдання.

Рятувальники працюють у складних і небезпечних умовах, під постійною загрозою повторних обстрілів. Головна мета – вчасно врятувати людей і зменшити наслідки руйнувань, зазначили в обласній ДСНС.