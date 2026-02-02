До поліції звернулася жителька Тернополя 1997 року народження із заявою про шахрайство.



За словами заявниці, у груповому чаті ОСББ в одному з месенджерів невідома особа поширила так зване “фішингове” посилання. В описі до якого було розміщене прохання про допомогу на лікування.



Перейшовши за ним, жінка помилково надала стороннім особам доступ до свого мобільного банківського застосунку. У результаті з її банківського рахунку було незаконно списано 29 950 гривень, повідомили в обласній поліції.



За фактом події правоохоронці розпочали перевірку та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.





