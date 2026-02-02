Цього тижня на Тернопільщині очікується нестійка погода: невеликі опади та підвищення денної і нічної температури повітря. На дорогах збережеться ожеледиця.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

3 лютого в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 16-21 градус морозу, вдень 7-12 градусів морозу.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 16-18 градусів морозу, вдень 9-11 градусів морозу.