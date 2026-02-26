Пересилання документів за кордон залишається актуальним та зручним сервісом.

Послуга пересилання паспортних документів за кордон, яка стала можливою на підставі постанови Кабінету Міністрів України №1220 від 28 жовтня 2022 року, і надалі користується попитом серед громадян.

Упродовж минулого року міграційна служба Тернопільщини забезпечила пересилання майже 400 паспортних документів – як паспортів громадянина України у формі ID-картки, так і паспортів для виїзду за кордон.

Документи було надіслано до 21 країни світу на різних континентах.

Найбільше паспортів отримали українці у: Польщі – 81, Великій Британії – 67, Німеччині – 58, Італії – 37, США – 35, Канаді – 31.

Найдовшу відстань подолав український документ до найбільшого міста Канади – Торонто – понад 7 тисяч кілометрів.

Ці показники свідчать про важливу роль міграційної служби у підтримці зв’язку між державою та українцями, які перебувають за кордоном, зазначилм тернопільські міграційники.