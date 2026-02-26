На Вченій раді ЗУНУ розглянули питання про висунення кандидатури Слюз Тетяни Ярославівни, Голови Державної казначейської служби України, на присвоєння звання «Почесний доктор (Doctor honoris causa) Західноукраїнського національного університету».

Виступаючи перед присутніми, Тетяна Слюз зазначила: «Дякую науковому товариству за довіру та співпрацю Західноукраїнського національного університету з Державною казначейською службою України. Уже багато років ми працюємо над тим, щоб сформувати нове покоління фахівців-патріотів, які творять майбутнє України. Бажаю усім плідної роботи, мудрих управлінських рішень задля інноваційного поступу університету, нових звершень, професійних та особистих перемог.

Цьогоріч університету виповнюється 60 років. Нехай цей ювілейний рік буде наповнений знаковими подіями, теплими зустрічами та цікавими заходами, а найголовніше – перемогою України».