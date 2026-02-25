На Тернопільщині провели обласний конкурс зразкових аматорських театрів і дитячих аматорських театральних колективів “Чарівний світ казки”.

Як повідомили у департаменті культури та туризму ОВА, журі відзначило зростання виконавської культури юних акторів, оригінальність режисерських рішень та вміння працювати в ансамблі.

Казка звучала по-різному – як гра, як алегорія, як розмова про добро і вибір, – але в кожній постановці відчувалася любов до сцени.

За підсумками конкурсу:

Гран Прі та премію у розмірі 5000 гривень виборола студія народного аматорського театру поезії «Слово» центру культури і дозвілля Копичинецької міської ради (режисерка Руслана Савка).

Диплом лауреата І ступеня здобув Дитячий театр-студія Борщівської школи мистецтв (режисерка, заслужений працівник культури України Галина Уруська) – за високий рівень підготовки та сценічну виразність.

Диплом лауреата ІІ ступеня – дитячий аматорський театр села Розношинці Збаразької міської ради (режисерка Світлана Музя).

Дипломи лауреата ІІІ ступеня отримали зразковий аматорський театр «Зернятко» Бережанської міської ради (режисерка Галина Єлисевич) та зразковий аматорський театр центру культури і дозвілля Кременецької міської ради (режисерка Марія Дрозда).

У номінації «Краща акторська ансамблевість» («Мистецька надія») відзначено зразковий аматорський театр «Дюймовочка» Підволочиської селищної ради (режисерка Віра Лозинська) – за злагодженість, гармонію та щире сценічне партнерство.

Грамотами за участь нагороджено дитячі аматорські театри «Капітошка» села Підлісці (режисерка Тетяна Волянюк), села Дунаїв (режисерка Оксана Чоповська) та села Богданівка (режисерка Наталія Плетюк).