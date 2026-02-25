26 лютого – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі хмарна погода буде триматися до вечора. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.