На корупції під час будівництва укриттів для літаків правоохоронці викрили командувача логістики Повітряних сил ЗСУ і очільника управління Служби безпеки у Житомирській області.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Facebook, СБУ, пише УП. Йдеться про командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаніченка.

У травні 2025 року прийнято рішення про виділення 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.

Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ з проханням “посприяти” у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив “гарантом” “угоди” оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення “лояльних” аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримали “на гарячому”. Вилучено 320 тисяч доларів США.

Наразі посадовцям, відповідно до вчинених злочинів, готується повідомлення про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України, зазначають в СБУ.