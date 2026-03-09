Юрію Качуру із Вишнівця лише 38 років. Життя молодого захисника обірвалось на Харківщині. Овдовіла дружина, залишився без люблячого батька син, осиротіли без свого Юрія батьки. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Ще одна страшна звістка прийшла до нашої громади. У боротьбі за Україну загинув наш земляк, мешканець селища Вишнівець, водій-електрик 2 взводу засобів виводу та евакуації, старший солдат Качур Юрій Дмитрович, 2 травня 1987 року народження.

Вірний військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, 7 березня 2026 року Юрій загинув у Вовчанському районі Харківської області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям.

Ще одна родина втратила найдорожчу людину. Ще один Захисник віддав своє життя за Україну, її свободу та незалежність.

Вишнівецька громада висловлює щирі співчуття дружині, синові, батькам, усім рідним та близьким, побратимам загиблого воїна. Розділяємо ваш біль і сум у цей важкий час. Вічна пам’ять і шана Захиснику України. Герої не вмирають», – повідомили у Вишнівецькій громаді.