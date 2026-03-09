10 березня в області – ясно. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 11-16 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі ясна погода буде протягом усього дня. Без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 13-15 градусів тепла.