Населення Тернопільської області має мати безперервний та якісний доступ до медичних послуг, зокрема до послуг з імунізації від інфекційних хвороб.

Саме тому Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб запровадив програму виїздів вакцинальних автобусів у громади регіону.

У березні автобуси будуть курсувати наступними громадами:

10 березня – Копичинецька ТГ (м. Копиченці);

11 березня –Чортківська ТГ (с. Росохоч);

17 березня – Лопушенська ТГ (с. Лопушне);

17 березня – Великогаївська ТГ (с. Великі Гаї);

17 березня – Чортківська ТГ (с. Горішня Вигнанка, с. Переходи);

19 березня – Шумська ТГ (с. Стіжок, с. Тилявка, с. Угорськ, м. Шумськ);

19 березня – Підгаєцька ТГ (с. Новосілка, с. Поплави, с. Юстинівка, с. Білокриниця);

26 березня – Залозецька ТГ (с. Ратищі, с. Піщане, с. Чистопади).

Окрім послуг з імунізації, надаватимуться інші медичні послуги. Зокрема консультації сімейного лікаря, із всіма необхідними скринінговими обстеженнями для діагностики найпоширеніших неінфекційних хвороб. Щеплення за Календарем є безоплатними.