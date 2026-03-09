У які громади Тернопільщини виїжджатимуть в березні вакцинальні автобуси (ГРАФІК)
Населення Тернопільської області має мати безперервний та якісний доступ до медичних послуг, зокрема до послуг з імунізації від інфекційних хвороб.
Саме тому Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб запровадив програму виїздів вакцинальних автобусів у громади регіону.
У березні автобуси будуть курсувати наступними громадами:
10 березня – Копичинецька ТГ (м. Копиченці);
11 березня –Чортківська ТГ (с. Росохоч);
17 березня – Лопушенська ТГ (с. Лопушне);
17 березня – Великогаївська ТГ (с. Великі Гаї);
17 березня – Чортківська ТГ (с. Горішня Вигнанка, с. Переходи);
19 березня – Шумська ТГ (с. Стіжок, с. Тилявка, с. Угорськ, м. Шумськ);
19 березня – Підгаєцька ТГ (с. Новосілка, с. Поплави, с. Юстинівка, с. Білокриниця);
26 березня – Залозецька ТГ (с. Ратищі, с. Піщане, с. Чистопади).
Окрім послуг з імунізації, надаватимуться інші медичні послуги. Зокрема консультації сімейного лікаря, із всіма необхідними скринінговими обстеженнями для діагностики найпоширеніших неінфекційних хвороб. Щеплення за Календарем є безоплатними.