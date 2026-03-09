Студентка Західноукраїнського національного університету Тетяна Тарасюк успішно виступила на Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів, що відбувся у місті Арбер (Німеччина).

Спортсменка у складі національної збірної України взяла участь в естафетній гонці 4×6 км серед юніорок. За підсумками напруженої боротьби українська команда продемонструвала високу спортивну майстерність, витривалість і злагоджену командну роботу, виборовши бронзову нагороду світової першості.

Вітаємо Тетяну Тарасюк із вагомим спортивним досягненням. І бажаємо нових яскравих стартів, впевнених виступів і золотих фінішів у майбутніх змаганнях!