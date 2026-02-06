Аварії сталися в обласному центрі. Обоє потерпілих госпіталізовані.



У Тернополі по вулиці Микулинецькій на нерегульованому пішохідному переході під колеса автомобіля марки “Вольво” потрапила тернополянка. Про наїзд на жінку повідомив водій авто, який допустив дорожньо-транспортну пригоду. Потерпілу з травмами госпіталізовано. У водія здійснено забір крові на вміст алкоголю. Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Проводиться перевірка.



Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Князя Острозького в обласному центрі. Водій автомобіля Opel збив тернополянку на нерегульованому пішохідному переході. Потерпіла з травмами госпіталізована. Попередньо водій транспортного засобу тверезий. До з’ясування обставин автомобіль поміщено на арештмайданчик.



Поліцейські звертаються до учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та дотримуватися ПДР.





