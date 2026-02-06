У вихідні збережеться нестійка погода з невеликими опадами. З початком тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

7 лютого в області – хмарно. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Ожеледь (діаметр 6-19 мм). Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Сніг. На дорогах ожеледиця. Ожеледь (діаметр 6-19 мм). Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби 1-3 градуси морозу.