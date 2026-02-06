Марат Сабіров був старшим офіцером бойової групи штурмового загону спеціального призначення «Омега» Центру спеціального призначення Національної гвардії України. До цього він проходив службу в 2 Галицькій бригаді у Тернополі. Після початку повномасштабного вторгнення гвардієць виконував бойові завдання на Донеччині у складі підрозділу спеціального призначення.

6 лютого Марат Сабіров загинув під час артилерійського обстрілу.

«Марат був офіцером, на якого можна було покластися в найскладніших умовах. Виважений, професійний, відповідальний. Він ніколи не шукав легких шляхів і завжди ставив завдання та безпеку побратимів вище за власне. Для нас він назавжди залишиться прикладом честі, мужності й офіцерської гідності», – зазначив майор тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади НГУ Андрій Гаврас.

Пам’ять про Марата Сабірова живе у серцях побратимів, рідних і всіх, хто знав його особисто. Його ім’я – серед тих, хто навічно вписаний в історію боротьби України за свободу та незалежність.

#героїневмирають #Нацгвардія #НГУ