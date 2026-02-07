На Тернопільщині застосували аварійне вимкнення електроенергії у зв’язку з черговою атакою російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомили в “Тернопільобленерго”.

“З метою збереження сталої роботи обʼєднаної енергетичної системи України та після масштабних обстрілів енергетичних обʼєктів ворогом по всій Україні за командою НЕК “Укренерго” 7 лютого з 05:47 і до окремого розпорядження в Тернопільській області застосовується графік аварійних відключень (ГАВ)”, — йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень продовжують діяти.