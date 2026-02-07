Знову смуток у нашому краї. На вічний спочинок на рідного дому повертається з фронту Василь Коновальчук, уродженець села Залісся Іване-Пустенської громади. ВІчна пам’ять та шана українському Воїну!

«Іване-Пустенська громада у глибокій скорботі схиляє голови перед світлою пам’яттю нашого земляка, уродженця села Залісся – Коновальчука Василя Романовича, 1967 р. н.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам загиблого воїна. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю невимовну втрату, а душі новопреставленого воїна Василя подарує вічний спокій у Царстві Небесному.

Герої не вмирають! Вони стають нашими ангелами-охоронцями в небесному війську.

Світла пам’ять і вічна слава Герою!», – написали в Іване-Пустенській сільській раді.