Упродовж січня цього року Тернопільщина спрямувала до державного бюджету 201,3 млн грн військового збору. Це майже на 8,6 мільйонів більше, ніж очікувалося. Порівняно із січнем минулого року, надходження зросли на 40%, або ж на 57,7 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Зростання надходжень пов’язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків.

Військовий збір залишається одним із важливих джерел фінансового забезпечення оборонних потреб держави.