У грудні 2025 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 23 261 грн, що на 13,5% більше, ніж у попередньому місяці, та становило 75,2% відповідного показника по Україні (30926 грн).

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень зарплати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності – 42 372 грн. Це – у 1,8 раза більше за середній показник по області та майже у 5,3 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8000 грн).

Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 49,4% середнього показника по області і становили 11 502 грн.

Станом на 1 січня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах області становила 27,9 млн.грн.

Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,2 млн.грн, що становить 57,9% від загальної суми.