Мешканці Тернополя та та усієї області тепер можуть ще зручніше дізнаватися про графіки погодинних відключень електроенергії у мобільному додатку «е-Тернопіль», повідомили в ТМР.

Після оновлення додаток дозволяє зберігати декілька адрес користувача, щоб швидко переглядати актуальні графіки.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно:

оновити додаток;

у додатку обрати карту «Де світло» та перейти до розділу «Графіки відключень»;

обрати адресу і натиснути «Знайти».

У додатку відображається графік відключень від «Тернопільобленерго», і тепер введену адресу можна зберегти. Щоб змінити її, достатньо ввести нову, а всі збережені адреси будуть доступні для швидкого перемикання між ними. Окрім того, якщо якась адреса неактуальна, її можна видалили.

Завантажити «е-Тернопіль» можна для iOS та для Android. Додаток продовжує залишатися надійним помічником у всіх міських справах.