У додатку «е-Тернопіль» з’явилася можливість зберігати адресу для перегляду графіків вимкнення світла
Мешканці Тернополя та та усієї області тепер можуть ще зручніше дізнаватися про графіки погодинних відключень електроенергії у мобільному додатку «е-Тернопіль», повідомили в ТМР.
Після оновлення додаток дозволяє зберігати декілька адрес користувача, щоб швидко переглядати актуальні графіки.
Щоб скористатися новою функцією, необхідно:
оновити додаток;
у додатку обрати карту «Де світло» та перейти до розділу «Графіки відключень»;
обрати адресу і натиснути «Знайти».
У додатку відображається графік відключень від «Тернопільобленерго», і тепер введену адресу можна зберегти. Щоб змінити її, достатньо ввести нову, а всі збережені адреси будуть доступні для швидкого перемикання між ними. Окрім того, якщо якась адреса неактуальна, її можна видалили.
Завантажити «е-Тернопіль» можна для iOS та для Android. Додаток продовжує залишатися надійним помічником у всіх міських справах.