У суботу, 28 лютого, стартує Відкрита зимова першість Тернопільщини з футболу 2026 року. Про це було вирішено 6 лютого на нараді за участю представників команд-учасників під головуванням керівника Асоціації футболу Тернопільщини Тараса Юрика.

Як і минулорічна, цьогорічна Відкрита зимова першість Тернопільщини буде приурочена пам’яті загиблого на війні президента ФК «Поділля» (Васильківці), командира батальйону 63 окремої механізованої бригади Михайла Олеговича Коваля.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Зимова першість Тернопільщини 2026 року проходитиме у Тернополі стадіоні із штучним покриттям стандартних розмірів у парку «Сопільче».

Самі змагання відбуватимуться у два етапи: попередній груповий раунд (по 4-5 команд у групі) та фінальної частини, яка починатиметься з 1/4 фіналу і проходитиме за олімпійською системою (на «виліт») до фіналу.

Окрім вирішального поєдинку, який назве переможця Відкритої зимової першості Тернопільщини 2026 року, заплановано і матч за третє місце.

Згоду на участь у Відкритій зимовій першості Тернопільщини надали 11 колективів: ФК «Борщів», ФК «Збараж», «Поділля» (В. Березовиця), «Поділля» (Васильківці), «ФАТ-Вікнини» (Вікно), ФК «Нараїв», «Сокіл» (В. Березовиця), ФК «Теребовля», «Шлях» (Байковецька громада), ФК «В. Глибочоок» (Білецька громада), ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область). Представники ще чотирьох команд – «Зелені леви» (Почаїв), ФК «Трибухівці», “Фаворит” (Забойки, Підгороднянська громада) та ФК «Присівці» (Зборівська громада) про кінцеве рішення щодо участі в зимовій першості мають повідомити Асоціацію футболу Тернопільщини до кінця дня понеділка, 9 лютого.

Змагання проходитимуть по вихідних (субота і неділя). За погодженням з командами, можуть відбуватися в будні дні.

Всі поєдинки Зимової першості Тернопільщини «наживо» транслюватимуться на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.

Жеребкування Відкритої зимової першості Тернопільщини відбудеться у вівторок, 17 лютого, у конференц-залі АФТ. Початок о 16.30.