“Ситуація критична”: на Тернопільщині додатково застосували спеціальний графік аварійних відключень
За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Тернопільській області 7 лютого додатково застосовується спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ).
Про це повідомили в “Тернопільобленерго”.
“СГАВ запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі критичної ситуації в енергосистемі. Час на запровадження обмеження – 3 хвилини. Визначено час введення обмеження, спрогнозувати час його завершення та заздалегідь попередити про застосування – неможливо”, – зазначили в обленерго.
Також протягом доби продовжують діяти графіки погодинних відключень.
“Просимо споживачів ставитись до ситуації з розумінням. Причина запровадження обмежень – виключно наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та як наслідок критична ситуація в енергосистемі”, – додали в обленерго.