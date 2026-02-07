За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Тернопільській області 7 лютого додатково застосовується спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ).

Про це повідомили в “Тернопільобленерго”.

“СГАВ запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі критичної ситуації в енергосистемі. Час на запровадження обмеження – 3 хвилини. Визначено час введення обмеження, спрогнозувати час його завершення та заздалегідь попередити про застосування – неможливо”, – зазначили в обленерго.

Також протягом доби продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Згідно з вказівкою “Укренерго” 7 лютого змінено кількість черг, які підлягають відключенню.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті обленерго у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням

Графік протягом доби може змінюватися.

“Просимо споживачів ставитись до ситуації з розумінням. Причина запровадження обмежень – виключно наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та як наслідок критична ситуація в енергосистемі”, – додали в обленерго.