Володимир Федчук із села Літовище Шумської громади пройшов усі кола пекла. Пішов на фронт з перших днів війни. У квітні 2022-го потрапив у полон. Загинув під час авіакатастрофи в росії. І лише тепер Володимир повертається до рідного дому – на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом та скорботою сповіщаємо, що підтвердилася загибель нашого земляка — Федчука Володимира Володимировича, 1970 року народження, жителя села Літовище.

Володимир був мобілізований до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він самовіддано боронив державу на посаді солдата, водія протитанкового взводу.

З квітня 2022 року захисник перебував у ворожому полоні – серце Героя перестало битися далеко від дому. Володимир Федчук загинув 24 січня 2024 року внаслідок авіакатастрофи на території Бєлгородської області рф.

Лише нещодавно, після проведення необхідних експертиз, загибель нашого захисника була підтверджена офіційно. Низький уклін воїну за його мужність та незламність. Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття родині, друзям та близьким Захисника», – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.