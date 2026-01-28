На Тернопільщині судитимуть військовослужбовця одного з районних ТЦК та його спільника.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що військовослужбовець одного з РТЦК разом зі своїм спільником, також військовим, пообіцяли чоловіку оформити документи про визнання його непридатним до служби. Ціна питання – 20 тисяч доларів. Для реалізації задуму змовники нібито планували вплинути на посадовців центру комплектування, які за їхньою командою мали б «виготовити» необхідні документи з фейковим медичним діагнозом.

Правоохоронці задокументували отримання спільниками 10 тисяч доларів авансу.

На підставі зібраних доказів їм було оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.