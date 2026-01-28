Інцидент на одному з підприємств Бережан завершився госпіталізацією молодого працівника, поліцейські встановлюють причини травмування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



Інформація про травмування на виробництві надійшла до правоохоронців 27 січня о 09:34 від чергового екстреної медичної допомоги.

Як з’ясувалося, близько 05:30 під час обслуговування виробничої лінії та заміни пошкодженої сировини 21-річного оператора автоматичних і напівавтоматичних верстатів затиснуло одинарним грейфером у ділянці тазу. Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень. Його доправили до лікувального закладу та госпіталізували

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що звільнив травмованого з-під механізму його напарник та викликав швидку допомогу.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Остаточні причини травмування мають встановити експерти. Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.