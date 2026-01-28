Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо лікаря. Медичного працівника обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки хворому (ч. 1 ст. 140 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, після оперативного втручання лікаря одного з тернопільських медичних закладів у пацієнта діагностували інвалідність.

“Заявник звернувся до медика у 2022 році через отримання побутової травми хребта. Була необхідна операція. Під час її проведення медик зробив технічну помилку, що стало причиною крововиливу. Після цього були ще 2 оперативні втручання, але стан пацієнта не покращився. Він не відчував ніг”, — розповіли у прокуратурі.

Довготривала експертиза підтвердила: лікар допустив технічну помилку, що спричинило тяжкі наслідки хворому, через які чоловік отримав інвалідність.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.