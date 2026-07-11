Микола Притула загинув на пекельній Донеччині. У смутку залишилась дружина, діти, рідні. Вічна пам’ять і шана Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 9 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі міста Краматорськ Донецької області загинув житель села Лосятин Почаївської громади, солдат Притула Микола Феодосійович, 18 серпня 1972 року народження.

Микола Феодосійович проходив військову службу на посаді водія електронавантажувача інженерно-технічного відділення.

Почаївська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття дружині, дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника. Вічна пам’ять і слава Герою України!»