Рятувальники вчора отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду в селі Скоморохи (Великогаївська територіальна громада). Зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та легковик ВАЗ 2108. Від удару машини деформувало.

Фахівці ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували водія з легковика, а також вжили всіх необхідних заходів, щоб автомобілі не спалахнули. На жаль, внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна отримала травми, повідомили у пресслужбі обласної ДСНС.