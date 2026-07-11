Завтра, 12 липня, на Борщівщині та Шумщині відбудуться два півфінальні матчі Ліги чемпіонів Тернопільської області сезону 2025/26.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У Пилатківцях Борщівської громади відбудеться повторний матч півфінальної серії між «Нічлавою» (Жилинці-Пилатківці) та «Шляхом» (Шляхтинці, Байковецька громада). У першому поєдинку «Нічлава» здобула виїзну перемогу з рахунком 1:0, тож саме за підсумками завтрашньої зустрічі визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів Тернопільщини.

Водночас у селі Обич Шумської громади «Агроюніт-Захід» (Обич-Залізці) та ФК «Плотича» (Білецька громада) проведуть перший матч своєї півфінальної серії, яка складатиметься з двох поєдинків.

«Нічлава» (Жилинці-Пилатківці) – «Шлях» (Шляхтинці)

12 липня. 12:00. Пилатківці. Сільський стадіон.

Арбітр – Владислав Русанюк (Тернопіль), асистенти – Віталій Чорній (Тернопіль), Сергій Харчук (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу – Олександр Найко (Тернопіль).

ФК «Агроюніт-Захід» (Обич-Залізці) – ФК «Плотича»

12 липня. 15:00. Обич. Сільський стадіон.

Арбітр – Василь Чубарик (Тернопіль), асистенти – Ігор Скуба (Скалат), Віктор Гуменний (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу – Віктор Вересюк (Тернопіль).

2025/26 рр. Ліга чемпіонів Тернопільщини

Група «А». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Агроюніт-Захід» Обич-Залізці х 1:1 3:1 4 2 1 1 8:6 7 2 «Шлях» Шляхтинці 1:2 х 2:0 4 2 1 1 8:3 7 3 ФК «Озерна» 3:2 0:4 х 4 1 0 3 4:11 3

Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Нічлава» Жилинці-Пилатківці х 3:0 3:1 4 3 0 1 8:4 9 2 ФК «Плотича» 3:1 х 3:1 4 3 0 1 11:8 9 3 «Нива» Довжанка 0:1 3:5 х 4 0 0 4 5:12 0

Статистичні дані першого півфінального матчу:

«Шлях» (Байковецька громада) – «Нічлава» (Жилинці-Пилатківці) – 0:1 (0:0)

5 липня. Шляхтинці. Сільський стадіон. 300 гл. +18 град.

Арбітр – Василь Чубарик (Тернопіль), асистенти – Віктор Гуменний (Тернопіль), Юрій Гуменний (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу – Микола Філь (Тернопіль).

«Шлях»: Мацюх, Агрес-к, Стець, Бутрин (Борисевич, 46), Танчик, Кілик, Медвідь (Колісник, 46), Грицюк (Кошіль, 69), Лясота, Рудзевич, Вітрук. Заміна: Гоцко, Заверуха, Льошка, Ясенко.

«Нічлава»: Черниш, Скоцеляс (Чеснік, 60), Сафроняк, Чубатий-к, Хомишин, Онуфрейчук, Слободян (Кеня, 86), Грабчак, Прокопів (Пиняк, 75), Пшеничний (Марцінковський, 90+1), Бачинський (Гуменюк, 85). Заміна: Плекан, Лірський, Присяжний.

Гол: Владислав Прокопів (56).

Попереджені: Володимир Грабчак (37), Іван Бачинський (69), Олександр Стець (84), Василь Гуменюк (90+3).

Бомбардири:

Віктор Споданчук («АгронЮніт-Захід») – 3 м’ячі

Іван Ясенко («Шлях») – 3

Олександр Грінько (ФК «Плотича») – 3

Анатолій Гринченко (ФК «Плотича») – 3 (2п)

Андрій Блакита (ФК «Озерна») – 2

Ігор Маріяш («Нива») – 2

Юрій Гбур («Нива») – 2

Антон Дячинський («Нічлава») – 2

Ігор Гуменюк («Нічлава») – 2

Олександр Кравчук («АгронЮніт-Захід») – 2

Максим Павлюк («АгронЮніт-Захід») – 2 (1п)

Максим Чеботарьов («АгронЮніт-Захід») – 1

Олег Тичинський («Шлях») – 1

Роман Лясота («Шлях») – 1

Олег Агрес («Шлях») – 1

Іван Кілик («Шлях») – 1

Володимир Льошка («Шлях») – 1

Андрій Гарас (ФК «Плотича») – 1

Ігор Козелко (ФК «Плотича») – 1

Петро Грабчак (ФК «Плотича») – 1

Андрій Мацик (ФК «Плотича») – 1

Володимир Бартошко («Нічлава») – 1

Віктор Слободян («Нічлава») – 1

Артем Лукаш («Нічлава») – 1

Сергій Лоїк («Нічлава») – 1

Владислав Прокопів («Нічлава») – 1

Михайло Гуцуляк («Нива») – 1

Олег Хромий (ФК «Озерна») – 1п

Олександр Кеня («Нічлава») – 1а/г

Володимир Ярмолюк («АгронЮніт-Захід») – 1а/г

Усі володарі Ліги чемпіонів Тернопільщини:

2018 рік – «Лісма» (Шляхтинці)

2019 рік – «Лісма» (Шляхтинці)

2020 рік – ФК «Плотича»

2021 рік – ФК «Плотича»

2022 рік – «Говерла» (Дубівці)

2023 рік – «Поділля-2» (Васильківці)

2024 рік – ФК «Куропатники»

2025 рік – ФК «Плотича».