На Борщівщині визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів Тернопільщини
Завтра, 12 липня, на Борщівщині та Шумщині відбудуться два півфінальні матчі Ліги чемпіонів Тернопільської області сезону 2025/26.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
У Пилатківцях Борщівської громади відбудеться повторний матч півфінальної серії між «Нічлавою» (Жилинці-Пилатківці) та «Шляхом» (Шляхтинці, Байковецька громада). У першому поєдинку «Нічлава» здобула виїзну перемогу з рахунком 1:0, тож саме за підсумками завтрашньої зустрічі визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів Тернопільщини.
Водночас у селі Обич Шумської громади «Агроюніт-Захід» (Обич-Залізці) та ФК «Плотича» (Білецька громада) проведуть перший матч своєї півфінальної серії, яка складатиметься з двох поєдинків.
«Нічлава» (Жилинці-Пилатківці) – «Шлях» (Шляхтинці)
12 липня. 12:00. Пилатківці. Сільський стадіон.
Арбітр – Владислав Русанюк (Тернопіль), асистенти – Віталій Чорній (Тернопіль), Сергій Харчук (Тернопіль).
Спостерігач арбітражу – Олександр Найко (Тернопіль).
ФК «Агроюніт-Захід» (Обич-Залізці) – ФК «Плотича»
12 липня. 15:00. Обич. Сільський стадіон.
Арбітр – Василь Чубарик (Тернопіль), асистенти – Ігор Скуба (Скалат), Віктор Гуменний (Тернопіль).
Спостерігач арбітражу – Віктор Вересюк (Тернопіль).
2025/26 рр. Ліга чемпіонів Тернопільщини
Група «А». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команда
|1
|2
|3
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Агроюніт-Захід» Обич-Залізці
|х
|1:1
|3:1
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|2
|«Шлях» Шляхтинці
|1:2
|х
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8:3
|7
|3
|ФК «Озерна»
|3:2
|0:4
|х
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команда
|1
|2
|3
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Нічлава» Жилинці-Пилатківці
|х
|3:0
|3:1
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|2
|ФК «Плотича»
|3:1
|х
|3:1
|4
|3
|0
|1
|11:8
|9
|3
|«Нива» Довжанка
|0:1
|3:5
|х
|4
|0
|0
|4
|5:12
|0
Статистичні дані першого півфінального матчу:
«Шлях» (Байковецька громада) – «Нічлава» (Жилинці-Пилатківці) – 0:1 (0:0)
5 липня. Шляхтинці. Сільський стадіон. 300 гл. +18 град.
Арбітр – Василь Чубарик (Тернопіль), асистенти – Віктор Гуменний (Тернопіль), Юрій Гуменний (Тернопіль).
Спостерігач арбітражу – Микола Філь (Тернопіль).
«Шлях»: Мацюх, Агрес-к, Стець, Бутрин (Борисевич, 46), Танчик, Кілик, Медвідь (Колісник, 46), Грицюк (Кошіль, 69), Лясота, Рудзевич, Вітрук. Заміна: Гоцко, Заверуха, Льошка, Ясенко.
«Нічлава»: Черниш, Скоцеляс (Чеснік, 60), Сафроняк, Чубатий-к, Хомишин, Онуфрейчук, Слободян (Кеня, 86), Грабчак, Прокопів (Пиняк, 75), Пшеничний (Марцінковський, 90+1), Бачинський (Гуменюк, 85). Заміна: Плекан, Лірський, Присяжний.
Гол: Владислав Прокопів (56).
Попереджені: Володимир Грабчак (37), Іван Бачинський (69), Олександр Стець (84), Василь Гуменюк (90+3).
Бомбардири:
Віктор Споданчук («АгронЮніт-Захід») – 3 м’ячі
Іван Ясенко («Шлях») – 3
Олександр Грінько (ФК «Плотича») – 3
Анатолій Гринченко (ФК «Плотича») – 3 (2п)
Андрій Блакита (ФК «Озерна») – 2
Ігор Маріяш («Нива») – 2
Юрій Гбур («Нива») – 2
Антон Дячинський («Нічлава») – 2
Ігор Гуменюк («Нічлава») – 2
Олександр Кравчук («АгронЮніт-Захід») – 2
Максим Павлюк («АгронЮніт-Захід») – 2 (1п)
Максим Чеботарьов («АгронЮніт-Захід») – 1
Олег Тичинський («Шлях») – 1
Роман Лясота («Шлях») – 1
Олег Агрес («Шлях») – 1
Іван Кілик («Шлях») – 1
Володимир Льошка («Шлях») – 1
Андрій Гарас (ФК «Плотича») – 1
Ігор Козелко (ФК «Плотича») – 1
Петро Грабчак (ФК «Плотича») – 1
Андрій Мацик (ФК «Плотича») – 1
Володимир Бартошко («Нічлава») – 1
Віктор Слободян («Нічлава») – 1
Артем Лукаш («Нічлава») – 1
Сергій Лоїк («Нічлава») – 1
Владислав Прокопів («Нічлава») – 1
Михайло Гуцуляк («Нива») – 1
Олег Хромий (ФК «Озерна») – 1п
Олександр Кеня («Нічлава») – 1а/г
Володимир Ярмолюк («АгронЮніт-Захід») – 1а/г
Усі володарі Ліги чемпіонів Тернопільщини:
2018 рік – «Лісма» (Шляхтинці)
2019 рік – «Лісма» (Шляхтинці)
2020 рік – ФК «Плотича»
2021 рік – ФК «Плотича»
2022 рік – «Говерла» (Дубівці)
2023 рік – «Поділля-2» (Васильківці)
2024 рік – ФК «Куропатники»
2025 рік – ФК «Плотича».