Високі дерева немов оберігають тендітну квіточку – лілію лісову. А росте вона у природному заповіднику «Медобори».

Лілія лісова (Lilium martagon L.) занесена у Червону книгу України.

Рослина є неоціненною для науки, оскільки є єдиним дикорослим представником роду лілій в Україні, де проходить південна межа ареалу.

Квітка – окраса наших лісів та важливий елемент для збереження екологічного балансу. Вона є однією з найчарівніших представниць квітучої флори, що трапляється у природних лісових екосистемах. Ця прекрасна квітка привертає увагу не лише своїм ніжним виглядом, але й багатою історією та цікавими властивостями.

Лілія лісова відіграє важливу роль у підтриманні екосистеми лісів, оскільки її квіти багаті на нектар і є джерелом їжі для комах-запилювачів.

Лілія лісова – багаторічна трав’яна рослина 50-150 см заввишки. Квіти великі, але…мають неприємний запах.

Під час плодоношення стебло лілії стає схожим на старовинний канделябр, бо плоди коробочки піднімаються вгору, а з них, наче ядра з гармати, розлітається насіння. Воно проростає наступного року, а зацвітає молода рослина у віці 4-5 років.

Як розповіли у заповіднику, в Україні лілію назвали лісовою, бо росло її в наших лісах дуже багато. У давні часи цибулини згодовували коровам, щоб молоко було жирнішим.

У заповіднику рослина зустрічається в лісових масивах від декількох одиниць до декількох десятків особин різного віку, які зростають групами.