Із нового 2026–2027 навчального року в школах Тернополя розширюється програма безкоштовного харчування для учнів усіх класів.

Для забезпечення прозорого обліку наданих послуг та чіткого відшкодування їх вартості з бюджетів у закладах освіти продовжує діяти електронна система обліку харчування. Саме вона фіксує факт отримання учнем безкоштовного обіду та є підставою для компенсації вартості харчування постачальникам за бюджетні кошти.

Із вересня для отримання безкоштовне харчування учням необхідно мати картку для харчування. Без наявності дійсної картки отримати безкоштовний обід буде неможливо.

Окрім забезпечення точного обліку бюджетних коштів, система надає батькам додаткову перевагу: у мобільному додатку «е-Тернопіль» вони можуть переглядати інформацію про те, чи отримала дитина обід у школі.

Для майбутніх першокласників

Учням, які з 1 вересня вперше підуть до школи, картку для харчування виготовлять безкоштовно за кошти міського бюджету. Весь процес замовлення карток забезпечує школа, батькам не потрібно нічого робити.

Для учнів 2–4 класів

Діти цих класів мають картки для харчування, які були виготовлені у попередні роки. Батькам школярів цих класів нічого робити не потрібно. Карта залишається діючою.

Якщо дитина перейшла із навчального закладу іншої територіальної громади або з приватних закладів освіти, карта виготовляється за власний кошт (якщо у дитини немає однієї з нижченаведених пільг).

Для учнів 5-11 класів, які раніше мали картку на харчування

Продовжити термін дії картки необхідно:

учням, які переходять до 5 класу – якщо вони користувалися карткою для харчування у початковій школі;

учням 5–11 класів, які вже мають картку для харчування, видану у попередні роки;

учням пільгових категорій, які користувалися карткою для харчування у попередні роки.

Для зазначених категорій учнів продовження терміну дії карток відбуватиметься централізовано через заклади освіти. Для цього батькам необхідно у визначений школою термін передати картку класному керівнику або іншій відповідальній особі. Після продовження терміну дії картки школа поверне її учневі. Інформацію про дату, до якої потрібно здати картку, та порядок її передачі повідомить класний керівник у батьківських чатах.

Якщо не встигли здати картку до школи. У такому випадку термін дії картки можна продовжити самостійно, звернувшись до офісу «Файна карта» за адресою: м. Тернопіль, вул. В. Чорновола, 1 (2-й поверх). Графік роботи: понеділок – четвер: 08:00–18:00, п’ятниця: 08:00–17:00, субота, неділя – вихідні. Продовження терміну дії – безкоштовне.

Просимо не відкладати продовження терміну дії картки, щоб із початком нового навчального року дитина могла безперешкодно отримувати безкоштовне харчування.

Для учнів 5–11 класів, які ще не мають картки

Якщо дитина буде користуватися безкоштовним харчуванням і ще не має картки, або загубила чи пошкодила карту, її необхідно замовити. Зробити це можна у мобільному додатку «е-Тернопіль»: «Файна карта» → «Карта для харчування у школі». Також можна замовити фізично у офісі «Файна карта».

Оформити карту можуть усі учні тернопільських закладів освіти, незалежно від місця реєстрації.

Просимо оформити замовлення якомога швидше, оскільки виготовлення картки триває 25 робочих днів.

Для учнів пільгових категорій, які вперше оформляють картку

Учні пільгових категорій можуть безкоштовно отримати картку вперше, якщо раніше її не мали.

Для оформлення необхідно особисто звернутися до офісу «Файна карта» (м. Тернопіль, вул. В. Чорновола, 1, 2-й поверх) та надати документ, що підтверджує право на пільгу.

Право на безкоштовне первинне виготовлення картки мають:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами;

діти із сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

діти, один із батьків яких є учасником бойових дій;

діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

діти із сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників і Захисниць України відповідно до статей 10 і 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Якщо картка вже була видана раніше і потрібно оформити нову замість неї, її виготовлення здійснюється на платній основі.

«Просимо батьків не відкладати оформлення або продовження дії картки, щоб з початку навчального року дитина могла отримувати безкоштовне харчування», – наголошують у міськраді.