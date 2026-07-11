11 липня в православній церкві вшановують пам’ять рівноапостольної княгині Ольги, дружини київського князя Ігоря і проповідницю православ’я. У народному календарі – Ольгин день.

Дата народження Ольги невідома: історики вважають, що вона народилася в Псковському селищі Вибутовська весь, імовірно в 894 році. При народженні їй дали ім’я Хельга – в перекладі з мови варягів воно означає “священна”.

Знайомство з київським князем Ігорем відбулося на батьківщині у Ольги – князь гукнув дівчину на човні, щоб перебратися на інший берег річки. Ольга переправила Ігоря, а незабаром за нею приїхали княжі гінці, щоб просити руки.

Коли Ольга вийшла заміж за Ігоря їй було всього 12 років. Пізніше у пари народився син Святослав. Але шлюб Ольги та Ігоря був недовгим – князя вбили древляни, про що незабаром дуже сильно пошкодували.

Після загибелі чоловіка Ольга стала керувати князівством і проявила себе як жорсткий і хитрий політик. Вона нібито погодилася стати дружиною ватажка древлян, але перших древлянських послів закопала живцем в землю, а других – живцем спалила в лазні.

Потім Ольга разом з військом вирішила провідати могилу чоловіка – вона знаходилася у древлян, і винищила там 5 тисяч чоловік.

У 946 році Ольга пішла ще одним походом на древлян і розбила їх, а не зумівши взяти місто Іскоростень – просто спалила його, прив’язавши до лап птахів запалені клоччя з сіркою.

В історію княгиня увійшла як проповідниця християнства – в Константинополі вона хрестилася під ім’ям Олена. Звідти ж привезла православні ікони і книги і стала зводити храми на батьківщині.

Також Ольга встановила межі Київської Русі, ввела оподаткування. Мощі княгині її онук, князь Володимир, помістив у першому кам’яному храмі – Десятинній церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

У 970-х роках Ольгу стали шанувати як святу, в 1547 році зарахували до лику святих і назвали свята рівноапостольна Ольга.

Такої честі в християнстві удостоїлися всього 5 жінок – Марія Магдалина, первомучениця Текла, мучениця Апфія, просвітителька Грузії Ніна і цариця Олена Рівноапостольна.