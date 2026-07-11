Довірившись оголошенню про нібито державну допомогу в соціальній мережі, житель Тернопільського району став жертвою шахраїв.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До працівників відділу поліції №2 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного з селищ району, 1981 року народження. Чоловік повідомив, що з його банківських рахунків безпідставно списали близько 24 тисяч гривень.



Як з’ясували правоохоронці, того дня потерпілий у соціальній мережі побачив рекламу про нібито грошову виплату під назвою «Допомога українцям».



Перейшовши за посиланням, він заповнив анкету, ввів особисті дані та реквізити банківської картки, сподіваючись отримати фінансову допомогу.



Через деякий час чоловік перевірив мобільний банківський застосунок і виявив, що з його основної картки було списано 8 тисяч гривень, а з кредитної – ще близько 16 тисяч гривень.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення та притягнення винних до відповідальності.



Правоохоронці вкотре наголошують: не переходьте за сумнівними посиланнями, які обіцяють соціальні виплати, компенсації чи іншу фінансову допомогу.



Перед введенням персональних даних або реквізитів банківських карток обов’язково перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах державних органів.



Не повідомляйте стороннім особам конфіденційні дані платіжних карток, CVV-коди, одноразові паролі чи коди підтвердження з SMS-повідомлень.



Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно заблокуйте картку через банк та зверніться до поліції за номером 102.

