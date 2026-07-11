Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнилися надзвичайно цінною реліквією сучасної російсько-української війни – прапором 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, військовослужбовці якої відіграли ключову роль у визволенні острова Зміїний наприкінці червня 2022 року.

У лавах бригади служив і Роман Грибов – автор легендарної фрази «Руський воєнний корабль, іди на***», яка на початку повномасштабного вторгнення стала символом незламності українських захисників, а Роман своєю відповіддю чітко продемонстрував усьому світу справжнє ставлення українців до російського агресора.

У музей прапор передала відома волонтерка Світлана Коруна – «мама Свєта», як називають її українські воїни. Уже багато років вона допомагає військовослужбовцям на передовій, опікується пораненими захисниками, підтримує їх під час лікування та реабілітації, а також бере участь у супроводі полеглих Героїв «На щиті», віддаючи їм останню шану.

Саме завдяки Світлані Коруні до Тернопільського обласного краєзнавчого музею завітали військовослужбовці, які нині проходять лікування та реабілітацію в Тернополі. Для них було проведено екскурсію експозиціями музею, під час якої вони ознайомилися з історією нашого краю та сучасною експозицією, присвяченою російсько-українській війні.

У свою чергу, цей прапор волонтерці передав ветеран російсько-української війни Сергій Печерога, завдяки якому святиня бойового підрозділу стала частиною музейної колекції.

Щиро дякуємо військовослужбовцям, ветерану Сергію Печерозі та волонтерці Світлані Коруні за довіру до музею та поповнення його фондів унікальним експонатом.

Переданий прапор посяде вагоме місце в експозиції відділу новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею, у розділі, присвяченому російсько-українській війні. Він нагадуватиме кожному відвідувачу про неймовірну мужність наших морпіхів та про те, якою ціною виборюється свобода України. Слава Україні!

Марта КОЛЕСНИК, старша наукова співробітниця відділу новітньої історії ТОКМ.