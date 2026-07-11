Жорстока війна обірвала ще одне життя. На російській курщині у січні 2025-го прийняв свій останній бій Сергій Андрійко. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Стало відомо про загибель солдата Андрійка Сергія Вікторовича, 9 квітня 1984 року народження. Попри те, що Сергій Вікторович не був жителем Почаївської громади, його мама нині проживає у прихистку в селі Ридомиль, тому ця втрата стала болем і для нашої громади.

Сергій Вікторович проходив військову службу на посаді гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А****.

Вірний військовій присязі, він 29 січня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Стара Сорочина Суджанського району Курської області.

Почаївська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника.

Світла пам’ять Герою України. Вічна слава Захиснику!

Про дату, час та маршрут зустрічі полеглого Захисника буде повідомлено додатково», – написали у Почаївській міській раді.