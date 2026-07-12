Якщо ви стурбовані своїм споживанням цукру, це не без підстав.

Натуральний цукор у фруктах містить вітаміни, мінерали, антиоксиданти, воду та клітковину – усі поживні речовини, що підтримують здоров’я, пише eatthis.

Дослідження показують, що люди, які регулярно їдять фрукти, мають менший ризик певних захворювань, таких як серцеві захворювання та діабет 2 типу.

Прислів’я “одне яблуко на день відганяє лікаря” може звучати правдиво. Щоб зберегти здоров’я, подумайте про збільшення споживання фруктів.

Додайте до свого щоденного раціону ці фрукти з низьким вмістом цукру, якщо контролюєте рівень цукру в крові і загалом турбуєтесь про своє здоров’я.

Які фрукти мають низький вміст цукру

Грейпфрут

Грейпфрут – субтропічний цитрусовий фрукт, багатий поживними речовинами. Згідно з дослідженням у Advances in Nutrition, грейпфрут є потужним джерелом нарингіну, поліфенолу, пов’язаного зі зниженням артеріального тиску та резистентністю до інсуліну (основна причина діабету 2 типу).

Регулярне вживання грейпфрута забезпечує достатню кількість вітаміну А.

Ожина

Ожина багата на антоціани, поліфеноли, що відповідають за червоний, синій і фіолетовий відтінки. Дослідження показують, що антоціани ягід позитивно впливають на шляхи регуляції рівня глюкози в крові. Не буде зайвим щодня з’їдати по чотири чашки ожини, особливо в сезон дозрівання ягід.

Полуниця

Окрім низького вмісту цукру, поживні речовини в полуниці пов’язані з покращенням факторів ризику серцево-судинних захворювань. Поліфеноли, клітковина, вітаміни та мінерали сприяють користі полуниці для серця. Вживання 10–454 грамів полуниці знижує фактори ризику, пов’язані зі здоров’ям серця.

Ківі

Окрім низького вмісту цукру, ківі містить багато інших корисних поживних речовин.

Великі дослідження підтримують ківі для лікування запорів через вміст розчинної та нерозчинної клітковини. Розчинні та нерозчинні волокна пом’якшують калові маси та збільшують його об’єм, полегшуючи його виведення. Дослідження 2010 року показало, що вживання двох ківі щодня протягом чотирьох тижнів збільшує частоту дефекації у здорових дорослих і людей із захворюванням подразненого кишечника, або СРК, з домінуючим запором.

Гуава

Гуава містить значну кількість вітаміну С – у чотири рази більше, ніж в апельсинах. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який часто використовують для полегшення застуди.

Малина

Малина є багатим джерелом клітковини та поліфенолів, харчових компонентів, які впливають на засвоєння організмом цукру та розвиток хронічних захворювань.

Дослідження показують, що вживання малини під час їжі знижує рівень цукру в крові після прийому їжі у людей з переддіабетом або діабетом. Крім того, дослідження 2019 року показало, що перекус малиною в середині дня зменшує запалення, яке є ключовим фактором виникнення хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу.

Абрикоси

Приблизно на 86% абрикоси складаються з води, що робить їх поживними та зволожуючими. Підтримка гідратації є важливою для здоров’я. Зволоження змащує та захищає суглоби та тканини, виводить шлаки з організму та допомагає регулювати температуру тіла. Зневоднення пов’язане із такими захворюваннями, як шлунково-кишкові розлади.

Помідори

Хоча помідори часто вважаються овочами, вони насправді є фруктами. Лікопін – це каротиноїд, який надає томатам помаранчевий і червоний колір. Лікопін з помідорів діє як антиоксидант, захищаючи клітини від пошкодження. Зокрема, лікопін знижує ризик раку простати. Згідно з одним оглядом, вживання 200 грамів помідорів на тиждень (приблизно двох середніх помідорів) знижує ризик раку простати на 13%.

Лимони

Лимони можуть бути занадто терпкими, щоб їсти їх самі по собі, але вичавлювання лимонного соку у воду може принести користь здоров’ю.

Лимони рясніють флавоноїдами, природними сполуками, які благотворно впливають на здоров’я. Флавоноїди впливають на багато аспектів метаболізму, а саме на те, як організм регулює рівень глюкози та жиру. Флавоноїди можуть відігравати життєво важливу роль у діабеті, пом’якшуючи запалення та пошкодження, спричинені постійно підвищеним рівнем цукру в крові.

Авокадо

Авокадо розвивається з квіткових рослин, тому їх вважають фруктами. Огляд 2018 року в журналі Nutrients підкреслив переваги авокадо для контролю ваги, поділившись, що споживання одного авокадо щодня знижує вагу тіла та індекс маси тіла (ІМТ).