Рідні довго чекали звістки з фронту, вірили, надіялись… Олександра Слободяна вважали зниклим безвісти з 9 лютого 2024 року. На жаль, стало відомо: захисник загинув на Донеччині. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу, наш земляк Слободян Олександр Євстахович.

Його земний шлях закінчився на 49-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Воїн вважався зниклим безвісти з 9 лютого 2024 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.