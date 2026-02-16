На спецлінію поліції 15 лютого надійшло повідомлення від тернополянина про те, що він збив дитину.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада швидкої. За попередньою інформацією, заявник, керуючи автомобілем Renault Megane, на нерегульованому пішохідному переході, що на вулиці Володимира Великого, збив перехожого. Потерпілий – 12-річний місцевий житель. Хлопця доправили до лікарні та госпіталізували в хірургічне відділення. Причини автопригоди з’ясовують працівники поліції.



Правоохоронці закликають водіїв і пішоходів бути особливо уважними під час ускладнення погодних умов. Дощ, сніг, ожеледиця чи туман суттєво знижують видимість і збільшують гальмівний шлях транспорту.

