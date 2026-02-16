Віктор Нарольський – доброволець. Став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Служив на різних напрямках, зокрема у Запорізькій та Донецькій областях. Під Покровськом отримав важке поранення, яке залишило свій слід на здоров’ї захисника… У Віктора залишились дружина та діти… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Дорогі жителі Білецької громади! Сповіщаємо сумну вість про смерть нашого земляка Нарольського Віктора Казимировича – добровольця, захисника України, ветерана російсько-української війни.

Нарольський Віктор Казимирович, 24 листопада 1970 року народження, вступив до лав Збройних Сил України на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Служив на різних напрямках, зокрема у Запорізькій та Донецькій областях. Під Покровськом отримав важке поранення, проходив довгий шлях реабілітації. Отримавши інвалідність, залишив військову службу. Помер 16 лютого 2026 року внаслідок поранення, яке залишило свій слід на його здоров’ї.

У спочилого воїна Віктора залишилась дружина та діти.

Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам, колегам та друзям – усім, хто знав спочилого. Його світлий образ, добра вдача, мужність та жертовність назавжди залишаться у наших серцях. Звертаємо своїми молитви до Бога, щоб оселив його душу в райських оселях!

Панахида відбудеться у вівторок, 17 лютого 2026 року, о 20:00 у каплиці при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Біла.

Про час похорону повідомимо згодом.

Закликаємо жителів Білецької громади віддати шану вірному сину України, що став на її захист, виконав громадянський обов’язок, жертвуючи своє здоров’я, щоб зупини агресора!

Вічна пам’ять захиснику України!» – написали у Білецькій громаді Тернопільського району.