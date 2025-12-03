На Тернопільщині 4 грудня вимикатимуть світло (ГРАФІК)
Відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», 4 грудня на Тернопільщині діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
Вимкнення світла плануються у такі години:
06:00-09:00 4 черга
07:00-10:00 1 черга
09:00-12:00 3 черга
10:00-13:00 6 черга
12:00-15:00 5 черга
13:00-16:00 2 черга
15:00-17:00 1 черга
16:00-18:00 4 черга
17:00-19:00 3 черга
18:00-20:00 6 черга
19:00-22:00 5 черга.
Переглянути до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71
«Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті», – написали в обленерго.