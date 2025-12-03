Відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», 4 грудня на Тернопільщині діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Вимкнення світла плануються у такі години:

06:00-09:00 4 черга

07:00-10:00 1 черга

09:00-12:00 3 черга

10:00-13:00 6 черга

12:00-15:00 5 черга

13:00-16:00 2 черга

15:00-17:00 1 черга

16:00-18:00 4 черга

17:00-19:00 3 черга

18:00-20:00 6 черга

19:00-22:00 5 черга.

Переглянути до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

«Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті», – написали в обленерго.

Подобається це: Подобається Завантаження…