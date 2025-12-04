Тернополян запрошують на відкриття виставкового проєкту до Дня Збройних Сил України – спільної ініціативи Міністерства оборони України, Українського інституту національної пам’яті та Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

Експозиція присвячена історіям бойових бригад ЗСУ та доповнена, розробленим працівниками музею, окремим блоком інформаційних банерів про бойові з’єднання, сформовані на Тернопільщині:

105-ту окрему бригаду територіальної оборони;

44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола;

42-у окрему механізовану бригаду імені Героя України Валерія Гудзя;

211-ту понтонно-мостову бригаду;

16-ий окремий стрілецький батальйон;

35-ий окремий стрілецький батальйон.

Захід відбудеться за участі військовослужбовців цих підрозділів, які представлять свої бригади та батальйони.

Відкриття – 5 грудня о 12:00.

Локація – Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини (2 поверх) за адресою: м. Тернопіль, вул. Медова, 5.

